Пальчевський закликав владу розібратися, хто стоїть за терактом в Луцьку

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен вважає, що своїми діями Зеленський "не відкрив якщик Пандори, а врятував життя"

Бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський назвав позитивними дії президента під час захоплення заручників у Луцьку, але так само закликав розібратися - хто стоїть за терактом.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Так що ж це було вчора в Луцьку? Був президент Зеленський в курсі того, хто і навіщо це зробив? Особисто я підтримую дії президента. Він не відкрив ящик Пандори, а врятував життя. Він не знав, постанова це була чи ні. Про це ми дізнаємося найближчим часом. А зараз, як президент, він повинен розібратися, що ж це було", - сказав Пальчевський.

Крім того, він звернув увагу на низку надзвичайних подій, винуватці яких так і не були покарані.

"Чому вибудовується у нас, в українців, тонка, але безперервна нитка такого роду подій? Керченська протока і посилка моряків. Бабченко, якого вбивають, а потім він "воскресає". Міст Метро, який мінують, а потім під оплески з катерами, вертольотами й з прапором міністри починають торгувати своїми особами", - додав він.

Нагадаємо, 21 липня терорист Максим Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку; він також погрожував застосувати зброю у разі штурму і висунув ряд вимог, у тому числі президенту України Володимиру Зеленському.

Після розмови з президентом він відпустив заручників і здався правоохоронцям; люди були звільнені через 12 годин після захоплення, постраждалих не було.

Як повідомляло РБК-Україна, у МВС пояснили, чому президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька.

Зазначимо, з'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників.