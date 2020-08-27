Пальчевський закликав владу проконтролювати фінансування вакцини від COVID-19

Виділені на винахід вакцини від COVID-19 кошти так і не надійшли до Інституту молекулярної біології та і генетики НАН України. Влада має притягнути до відповідальності винних.

Про це заявив бізнесмен, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в інтерв'ю "112 каналу".

"Досі Інститут молекулярної біології й генетики нашої Національної академії наук не отримав грошей, які були виділені на створення вакцини. А ви пам'ятаєте тих казнокрадів, які запевняли нас, що гроші виділили? Хто відповів за цю брехню?" - запитав Пальчевський.

Крім того, за його словами, багато лікарів, які лікують пацієнтів від коронавірусу досі не отримали повною мірою обіцяну урядом надбавку до зарплати.

"Є лікарі, яким нічого не платять. Вони виявилися на першій лінії боротьби з COVID. Ці лікарі не можуть отримати 30% надбавку до зарплати, яку їм обіцяли ще навесні", - заявив бізнесмен.

Пальчевский наголошує, медицина в країні – в кричущому стані, і для того, щоб вирішити будь-яке питання треба обов'язково заносити гроші, адже вся безкоштовна медицина, що була створена за радянських часів потім "дісталася людям, які отримують вигоду, використовуючи стару інфраструктуру".

"Адже лікарні не були побудовані новими людьми. А пацієнти платять за операції лікарю, анестезіологу ... За останні 29 років у нас склалася ситуація гібридної медицини, коли всі витрати лягають на державу, а доходи - в кишеню", - констатує Пальчевський.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої є Андрій Пальчевський.

Раніше повідомлялось, що Пальчевський вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. Зокрема, політик вже пожив в Деснянському та Дарницькому районах.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями Центру Разумкова - Пальчевський головний конкурент Кличко на прийдешніх виборах мера Києва.