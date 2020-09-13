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Пальчевський не виключає скасування виборів 25 жовтня через погіршення ситуації з COVID-19

Київ, Неділя 13 вересня 2020 16:11
Пальчевський не виключає скасування виборів 25 жовтня через погіршення ситуації з COVID-19
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Бізнесмен закликав владу забезпечити українців ліками через різке збільшення хворих на коронавірус

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" вважає неефективними дії влади у боротьбі з коронавірусом. Різке збільшення хворих - ставить під загрозу і проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це Андрій Пальчевський заявив у своєму Telegram-каналі.

"70 осіб померло за ніч. А міністр охорони здоров'я розповідає, що ліків немає. А немає тому, що їх розікрали. Люди кажуть, що вони вже моляться на Супрун. Це ж треба було робити з власним народом, розумієте? Немає ліків не для онкохворих, не для дітей. Відчуваю, до зими ми залишимося з вірусом і без виборів", - заявив політик.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше Андрій Пальчевський назвав три перших рішення на посту мера Києва.

На його думку, новообраний мер Києва повинен ліквідувати корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову столиці.

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