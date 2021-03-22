Палати переповнені: в Угорщині закликають волонтерів долучатися до боротьби з COVID

В Угорщині 22 березня пролунав заклик до добровольців приєднатися до медперсоналу на північному заході країни. В місцевих лікарнях палати з хворими на COVID-19 переповнені.
Про це повідомляє Reuters.
Заклик був оприлюднений 22 березня у Facebook на сторінці Угорської медичної палати у повіті Дьор-Шопрон. Там повідомили про рекордну кількість пацієнтів у лікарні - 11 276. З них 1340 знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів.
"Відділення COVID-19 майже у всіх лікарнях надзвичайно перезавантажені, не вистачає медсестер, і вони стають дедалі виснаженішими", - зазначив у своєму дописі голова повітової палати Ласло Сійярто.
Він закликав мотивованих та надійних добровольців взяти участь у навчальному курсі від 3 до 4 годин, щоб приєднатися до персоналу лікарні та допомогти у спостереженні та догляді за пацієнтами.
В іншому повідомленні відділення інтенсивної терапії лікарні Будапештського університету імені Семмельвейса просять добровільно допомогти студентів-медиків та інших людей.
У п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що вільні ліжка для хворих на коронавірус ще є.
"Ми ще навіть не досягли половини заповненості", - сказав він, маючи на увазі кількість ліжок з апаратами ШВЛ, і додав, що кількість вільних місць, але без ШВЛ, перевищила 10 000.
"Питання завжди полягає в тому, чи достатньо лікарів та медсестер, щоб їх обслуговувати", - додав Орбан, і пообіцяв, що проблеми будуть вирішені.
Наразі щеплено від коронавірусу понад 1,5 мільйона угорців. Орбан заявив, що локдаун пом'якшать, коли ця цифра досягне 2,5 мільйона, або чверті населення.
Нагадаємо, Угорщина дозволила використання ще двох вакцин у країні. Це ще один китайський препарат, а також AstraZeneca індійського виробництва під назвою CoviShield.