Палати переповнені: в Угорщині закликають волонтерів долучатися до боротьби з COVID

Заклик був оприлюднений 22 березня у Facebook на сторінці Угорської медичної палати у повіті Дьор-Шопрон. Там повідомили про рекордну кількість пацієнтів у лікарні - 11 276. З них 1340 знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів.

"Відділення COVID-19 майже у всіх лікарнях надзвичайно перезавантажені, не вистачає медсестер, і вони стають дедалі виснаженішими", - зазначив у своєму дописі голова повітової палати Ласло Сійярто.

Він закликав мотивованих та надійних добровольців взяти участь у навчальному курсі від 3 до 4 годин, щоб приєднатися до персоналу лікарні та допомогти у спостереженні та догляді за пацієнтами.

В іншому повідомленні відділення інтенсивної терапії лікарні Будапештського університету імені Семмельвейса просять добровільно допомогти студентів-медиків та інших людей.

У п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що вільні ліжка для хворих на коронавірус ще є.

"Ми ще навіть не досягли половини заповненості", - сказав він, маючи на увазі кількість ліжок з апаратами ШВЛ, і додав, що кількість вільних місць, але без ШВЛ, перевищила 10 000.

"Питання завжди полягає в тому, чи достатньо лікарів та медсестер, щоб їх обслуговувати", - додав Орбан, і пообіцяв, що проблеми будуть вирішені.

Наразі щеплено від коронавірусу понад 1,5 мільйона угорців. Орбан заявив, що локдаун пом'якшать, коли ця цифра досягне 2,5 мільйона, або чверті населення.