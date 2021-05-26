Палатний повідомив, що ветерана АТО Маймана примушували свідчити проти нього

"Це банальні технології тиску, залякування та шантажу, добре відомі з часів Януковича", - вважає Палатний.

Він наголосив, що ці методи не допоможуть залякати "УДАР".

"Допомогти вони можуть хіба у знищенні власної репутації та довіри громадян, але вже точно не у залякуванні політичних конкурентів. За вікном вже інший рік та інше суспільство - загартоване Майданом, вакциноване від брехні та дешевих фейків", - зазначив Палатний.

Він також підкреслив, що за такого роду дії обов’язково настане відповідальність - як для замовників, так і для виконавців. І якщо для перших мова йде більше про політичну, то для прокурорів, слідчих та суддів - цілком реальна, передбачена тими кодексами і законами, якими вони мали б керуватися у своїй роботі.

"Повтору 2014-го року, коли злочинці втекли закордон, не буде. Цього разу уникнути покарання не вдасться нікому: ні замовникам, ні виконавцям. Це я вам обіцяю", - підсумував голова виконкому "УДАРу".