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Палатный: "Украинская команда" передала бойцам "Правого сектора" внедорожник

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Среда 11 января 2023 16:22
Палатный: "Украинская команда" передала бойцам "Правого сектора" внедорожник Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам "Правого сектора" внедорожник Iveco для вывоза раненых и тылового обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.

" Украинская команда" продолжает поддерживать наших защитников. Сегодня мы передали Добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор" внедорожник Iveco. Его привезли из Италии, где он использовался для патрулирования приграничья. В наших реалиях автомобиль можно использовать для вывоза раненых с поля боя, а также в качестве машины тылового обеспечения", - сообщил руководитель Палатный.

По его словам, уже в ближайшее время внедорожник отправится в одну из самых горячих точек на востоке нашего государства.

Напомним, ранее волонтеры "Украинской команды" передали украинским военным на передовую 1180 бандерпечей, которые помогли обогреть более 10 000 защитников.

Также сообщалось, что волонтеры собирают средства для обеспечения десятков тысяч военных на передовой индивидуальные наборы для обогрева.

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