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Получил по почкам. В Палате представителей США подрались конгрессмены

Фото: в Палате представителей США произошли столкновения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В кулуарах и зале на Капитолийском холме произошли стычки и словесные перепалки между конгрессменами Палаты представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ссоры во время слушаний Комитета

"Хорошо, я бы хотел сделать это прямо сейчас", – ответил ему

После Маллин, бывшего бойца смешанных единоборств, встал и снял обручальное кольцо, вероятно, готовясь к удару.

Тогда сенатор Берни Сандерс, независимый выдвиженец от Вермонта и глава комиссии, вмешался и не раз сказал г-ну Маллину вернуться в свое кресло.

"Ты похож на смурфа"

Позже республиканец

Усталость от работы

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств – 60 млрд долларов – хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

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