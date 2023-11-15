Получил по почкам. В Палате представителей США подрались конгрессмены

Неужели стоит это на Capitol Hill:



При разговоре к @RepTimBurchett після Конференц-конференц-зала, представителя @SpeakerMcCarthy walked by with his detail and McCarthy shoved Burchett. Burchett lunged towards me. И thought it was a joke, it was not. And a chase ensued...— Claudia Grisales (@cgrisales) November 14, 2023

Ссоры во время слушаний Комитета

"Хорошо, я бы хотел сделать это прямо сейчас", – ответил ему

После Маллин, бывшего бойца смешанных единоборств, встал и снял обручальное кольцо, вероятно, готовясь к удару.

Тогда сенатор Берни Сандерс, независимый выдвиженец от Вермонта и глава комиссии, вмешался и не раз сказал г-ну Маллину вернуться в свое кресло.

"Ты похож на смурфа"

Позже республиканец

Усталость от работы

Джонсон сказал, что надеется на скорейшее принятие закона о расходах.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств – 60 млрд долларов – хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

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