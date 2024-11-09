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В Пакистане смертник устроил теракт: погибли как минимум 25 человек

Фото: в Пакистане произошел теракт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Смертник совершил теракт на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана в субботу, 9 ноября. По меньшей мере 25 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным полиции, взрыв произошел на платформе главного железнодорожного вокзала в городе Кветта около 9 часов утра по местному времени. Во время теракта на платформе находилось большое количество пассажиров, ожидавших поезд в город Равалпинди, столицу провинции Белуджистан.

В результате теракта по меньшей мере 25 человек погибли. Еще 53 человека получили ранения. В числе погибших пассажиры, работники железной дороги и сотрудники службы безопасности.

Силы безопасности Пакистана оцепили территорию, ведется расследование.

Освободительная армия Белуджистана взяла на себя ответственность за нападение.

Белуджистан - это регион, разделенный между Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Освободительная армия Белуджистана - вооруженное формирование, борющееся за независимость региона.

 

В конце октября возле столицы Израиля грузовик протаранил автобусную остановку, когда там были люди. Полиция не исключила теракт.

Также напомним, что 23 октября стало известно о теракте на оборонном предприятии TUSAŞ в Турции. В результате теракта погибли пять человек, более 20 получили ранения. Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт.

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