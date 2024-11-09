ua en ru
Сб, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пакистане смертник устроил теракт: погибли как минимум 25 человек

Цвето, Суббота 09 ноября 2024 12:46
UA EN RU
В Пакистане смертник устроил теракт: погибли как минимум 25 человек Фото: в Пакистане произошел теракт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Смертник совершил теракт на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана в субботу, 9 ноября. По меньшей мере 25 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным полиции, взрыв произошел на платформе главного железнодорожного вокзала в городе Кветта около 9 часов утра по местному времени. Во время теракта на платформе находилось большое количество пассажиров, ожидавших поезд в город Равалпинди, столицу провинции Белуджистан.

В результате теракта по меньшей мере 25 человек погибли. Еще 53 человека получили ранения. В числе погибших пассажиры, работники железной дороги и сотрудники службы безопасности.

Силы безопасности Пакистана оцепили территорию, ведется расследование.

Освободительная армия Белуджистана взяла на себя ответственность за нападение.

Белуджистан - это регион, разделенный между Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Освободительная армия Белуджистана - вооруженное формирование, борющееся за независимость региона.

В конце октября возле столицы Израиля грузовик протаранил автобусную остановку, когда там были люди. Полиция не исключила теракт.

Также напомним, что 23 октября стало известно о теракте на оборонном предприятии TUSAŞ в Турции. В результате теракта погибли пять человек, более 20 получили ранения. Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пакистан Теракт
NEWS
Поврежден гипермаркет, отель и не только. В Харькове уточнили последствия ночного авиаудара
Поврежден гипермаркет, отель и не только. В Харькове уточнили последствия ночного авиаудара
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России