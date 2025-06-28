В Пакистане внезапное наводнение смыло 17 туристов: среди них целая семья

В Пакистане по меньшей мере девять человек из большой семьи погибли из-за внезапного наводнения в горной долине Сват.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The News .

В северном Пакистане, в горной долине Сват, внезапное наводнение смыло по меньшей мере 17 туристов, которые отдыхали у реки.

Что произошло

По данным местных властей, семья приехала из Сиалкота и Мардана, чтобы отдохнуть. Они как раз завтракали на берегу реки, когда началось стремительное поднятие уровня воды - из-за мощных дождей выше по течению.

Дети первыми оказались в воде. Когда течение резко усилилось, взрослые бросились на помощь, но их также начало сносить.

После инцидента было найдено девять тел, еще четыре человека спасли. По меньшей мере четверо до сих пор считаются пропавшими без вести.

Спасательные команды работают над спасением людей, которые оказались в затруднительном положении из-за повышения уровня воды.

Согласно предварительным сообщениям, по меньшей мере 70 человек оказались в ловушке в разных местах.

В настоящее время, по данным СМИ, спасательные службы подтвердили извлечение 55 человек, оказавшихся в ловушке с быстрым течением каналов, пострадавших от наводнения в разных районах Свата.