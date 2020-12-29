У Пакистані зафіксували новий штам коронавірусу

Фото: коронавирус (freepik.com)

Сьогодні, 29 грудня, у Пакистані підтвердили три випадки зараження новим штамом коронавірусу, який раніше виявили у Британії. Всі випадки COVID-19 діагностували в Карачі.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку провінції Сінд.

Як повідомляється, 12 осіб, які повернулися в Пакистан з Великої Британії, пройшли обов’язкове тестування на коронавірус. Шість зразків дали позитивний результат, а три показали 95%-вий збіг з новим різновидом вірусу.

Наразі Департамент охорони здоров’я провінції продовжує встановлювати коло людей, що мали контакти з інфікованими.

Зазначається, що від початку пандемії в Пакистані зареєстровано понад 475 тисяч випадків зараження коронавірусом. В країні від вірусу померли майже 10 тисяч людей та ще понад 425 тисяч одужали.

Нагадаємо, щонайменше шість випадків зараження новим штамом коронавірусу зафіксовані в Індії.

Також РБК-Україна писало, що понад 40 країн у світі заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії. Більшість країн побоюються поширення нового штаму коронавірусу.