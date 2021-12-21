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У Пакистані вбили депутата в ході святкової стрілянини після перемоги на виборах

Автор: Ольга Белей

У Пакистані переможець виборів, депутат Мохаммед Закрі Хан Сандай, випадково був застрелений святковою чергою з автомата. Стріляли на честь перемоги чоловіка на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Samaa.

"Молодий чоловік, який щойно-но успішно переміг на виборах до сільської ради, був убитий, коли політичні прихильники в районі Суризай Пешавара відкрили вогонь з вогнепальної зброї для того, щоб відсвяткувати його перемогу. Одна з куль влучила в нього", - пише видання.

Повідомляється, що на місці події були присутні поліцейські, проте в те, що відбувається вони не втручалися.

Нагадаємо, 18 грудня в пакистанській провінції Пенджаб автобус врізався в натовп людей, які святкували весілля. Загинули щонайменше вісім осіб. Водій втік з місця події. Попередньо, він не впорався з керуванням в густому тумані.

Раніше ми писали, що у Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 людей загинули, 74 поранені.

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Пакистан