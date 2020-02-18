У Пакистані стався витік токсичного газу, є жертви і постраждалі

В пакистанському місті Карачі в результаті витоку токсичного газу загинули щонайменше 14 людей, ще сотні постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами місцевих чиновників, сотні людей госпіталізовані з утрудненим диханням і печіння в очах.

За інформацією лікарів, до медиків звернулися близько 650 осіб.

На сьогоднішній день запланована евакуація жителів з району Камарі. Їх тимчасово відселять у більш безпечні райони.

Серед населення зростає стурбованість тим, що токсичний газ все ще може випливати, оскільки чиновники досі намагаються знайти джерело проблеми.

Нагадаємо, 3 січня близько 18:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Угринів Підгаєцького району у клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років.

Також РБК-Україна писало, що в кінці грудня в селі Світле Одеської області в дачному кооперативі стався вибух газового балона в приватному житловому будинку. В результаті вибуху постраждали дві людини.