В Пакистані стався теракт: шість людей загинули, 15 дістали поранення

На південному заході Пакистану стався теракт. Внаслідок події шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Поки відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.

“Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із місцевим політиком, який залишився неушкодженим.

Щонайменше шестеро людей загинули й 15 отримали поранення під час вибуху у південно-західному пакистанському місті Чаман.

Нещодавно у місті Рамбуйє в 45 км від Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. В результаті нападу загинула жінка-поліцейський.

Крім того, у квітня у столиці Іраку Багдаді стався теракт. Внаслідок трагедії загинуло п'ять людей.

Нагадаємо також, що сім співробітників служби безпеки були вбиті унаслідок нападу терористів на пост прикордонного корпусу в пакистанській провінції Белуджистан.