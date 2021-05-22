В Пакистані стався теракт: шість людей загинули, 15 дістали поранення

На південному заході Пакистану стався теракт. Внаслідок події шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Щонайменше шестеро людей загинули й 15 отримали поранення під час вибуху у південно-західному пакистанському місті Чаман.
Зазначається, що вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із місцевим політиком, який залишився неушкодженим.
“Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні”, - йдеться в повідомленні.
Поки відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.
Триває розслідування.
Нещодавно у місті Рамбуйє в 45 км від Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. В результаті нападу загинула жінка-поліцейський.
Крім того, у квітня у столиці Іраку Багдаді стався теракт. Внаслідок трагедії загинуло п'ять людей.
Нагадаємо також, що сім співробітників служби безпеки були вбиті унаслідок нападу терористів на пост прикордонного корпусу в пакистанській провінції Белуджистан.