У Пакистані знову стався теракт. Постраждали 13 людей

За інформацією правоохоронців, вибух стався недалеко від дороги MA Jinnah в Карачі (столиця провінції Сінд).

Також повідомляється, що ціллю зловмисників швидше за все був поліцейський патруль.

Місцеві сили безпеки та рятувальники прибули на місце НП і доставили поранених в найближчу лікарню. Кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Відповідальність за цей вибух не взяла на себе жодна група або окрема особа.