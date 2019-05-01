ru
ua

У Пакистані напали на прикордонників, є загиблі


В результаті нападу 3 військовослужбовців загинуло, ще 8 отримали поранення

Військові Пакистану повідомили, що з території Афганістану на їх територію проникли десятки бойовиків, які вчинили напад на прикордонників, що призвело до загибелі трьох бійців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В пакистанському військовому відомстві розповіли, що напад було скоєно в районі Північного Вазірістану. В результаті нападу бойовиків загинуло 3 військових, ще 8 отримали поранення.

Також військові розповіли, що в результаті бою було знищено "десятки бойовиків", але розповісти подробиці вони відмовилися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пакистані застрелили 14 осіб при нападі на автобус. Озброєні люди зупинили автобус на шосе Макрана і зажадали від деяких пасажирів пред'явити документи, після цього вони відкрили стрілянину.

Нагадаємо, в Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку загинули щонайменше 16 осіб, поранення отримали ще не менше 30 людей. У поліції повідомили, що вибуховий пристрій був захований між мішками картоплі, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Рада прийняла "мовний закон" Новинський вимагає мораторій на закон про мову
Читати всі новини