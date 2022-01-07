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У Пакистані розпочинають кампанію з COVID-вакцинації жінок

Автор: Іванна Шовкун

Найбільше місто Пакистану Карачі розпочинає поквартирну кампанію з вакцинації жінок. У країні вакцинованих жінок набагато менше ніж чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Пакистан у п'ятницю, 7 січня, повідомив про майже 1300 випадків коронавірусу за добу, що є найвищим показником за два місяці.

"Ми виявили, що значна частина домогосподарок не щеплена, вони спілкуються і відвідують весілля без масок", - сказав Касім Сірадж Сумро, парламентський секретар з питань охорони здоров'я уряду провінції Сінд.

Проте рівень вакцинації серед членів сім'ї чоловічої статі, які виходять на роботу, є вищим, ніж серед жінок.

У кампанії уряду провінції буде задіяно медичних працівників-жінок, які вже давно відіграють важливу роль у загальнонаціональних кампаніях з вакцинації проти поліомієліту в Пакистані.

У Пакистані дві дози вакцини отримали близько 70 мільйонів людей, або 32% населення.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що низький рівень вакцинації є причиною появи нових штамів COVID-19. Всі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації і до смерті.

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ПакистанКоронавірус