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Пакистан заявил о гибели двоих детей из-за обстрела со стороны Ирана

Фото: Пакистан заявил о нарушении воздушного пространства со стороны Ирана (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и является "неприемлемым".

"Ответственность за последствия будет лежать непосредственно на Иране", - говорится в сообщении.

Пакистан не указывает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.

В Иране пока официально не комментировали ситуацию.

Вчера агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.

Добавим, что "Джейш аль-Адль" ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.

Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что вечером 15 января Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке.

Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу. Сообщалось, что в результате обстрела города Эрбиль погибли не менее четырех человек.

Позже стало известно, что при атаке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями.

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