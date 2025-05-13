"Пахнет неприлично": союзники Трампа выступили против подарка от Катара за 400 млн долларов

Союзники президента США Дональда Трампа по республиканской партии скептически относятся к идее с люксовым самолетом Boeing 747-8, который может подарить Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, в Белом доме заявили, что "любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми действующими законами", а администрация "стремится к полной прозрачности". Однако несмотря на это некоторые республиканцы выразить неловкость по этому поводу.

Что они говорят

Ключевой союзник Трампа сенатор Рик Скотт, республиканец от штата Флорида, сказал: "Я не полечу на катарском самолете. Они поддерживают ХАМАС. Я не знаю, как сделать это безопасным. ... Я не хочу, чтобы президент Соединенных Штатов летел на опасном самолете".

Сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, сказал журналистам: "Я не думаю, что это хорошо выглядит или хорошо пахнет". Позже он сказал: "В Конституции есть положение, согласно которому вы не можете этого делать. Вопрос в том, можете ли вы это делать, если это делается только в официальных целях? ... Я думаю, что не стоит создавать видимость неподобающего поведения. Неважно, неуместно это или нет, я не думаю, что это того стоит".

Сенатор Шелли Мур Капито заявила, что Трамп и Белый дом "должны изучить конституционность" этого вопроса.

"Я бы проверила, нет ли там жучков, вот что я бы проверила", - добавила она.

Сенатор Сьюзан Коллинз сказала журналистам: "Если Катар подарит самолет президенту США, мне кажется, это вызовет вопрос о том, будет ли администрация соблюдать закон о подарках".

Сенатор Джош Хоули сказал журналистам: "Было бы лучше, если бы Air Force One был большим, красивым самолетом, сделанным в Соединенных Штатах Америки. Это было бы идеально".

Сенатор Джон Кеннеди сказал, что ему необходимо изучить юридические аспекты этого вопроса, но "мы должны следовать закону".

Катар может подарить Трампу самолет

В прошлый уикенд ABC News сообщило, что Катар планирует подарить США роскошный самолет Boeing 747-8, который называют "летающим дворцом". Существует вероятность, что именно этот борт будет использоваться как новый Air Force One до завершения президентского срока Дональда Трампа.