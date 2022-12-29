Падение обломков ракеты в Дарницком районе Киева: появилось видео последствий

Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить последствия падения обломков ракеты в Дарницком районе. В частности, из-за российской атаки были поврежден ряд зданий в частном секторе, где проживают мирные жители.

Также в результате удара оккупантов сгорел автомобиль и повреждено другое имущество местных жителей.