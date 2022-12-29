Падение обломков ракеты в Дарницком районе Киева: появилось видео последствий

В результате сегодняшнего падения обломков российской ракеты в Дарницком районе Киева было повреждено много гражданских объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить последствия падения обломков ракеты в Дарницком районе. В частности, из-за российской атаки были поврежден ряд зданий в частном секторе, где проживают мирные жители.
Также в результате удара оккупантов сгорел автомобиль и повреждено другое имущество местных жителей.
Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.
В Дарницком районе столицы из-за атаки россиян ранения получили три мирных жителя, их госпитализировали.
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