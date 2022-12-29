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Падение обломков ракеты в Дарницком районе Киева: появилось видео последствий

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 15:34
Падение обломков ракеты в Дарницком районе Киева: появилось видео последствий Иллюстративное фото: появилось видео последствий падения обломков ракеты в Дарницком районе Киева (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего падения обломков российской ракеты в Дарницком районе Киева было повреждено много гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить последствия падения обломков ракеты в Дарницком районе. В частности, из-за российской атаки были поврежден ряд зданий в частном секторе, где проживают мирные жители.

Также в результате удара оккупантов сгорел автомобиль и повреждено другое имущество местных жителей.

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

В Дарницком районе столицы из-за атаки россиян ранения получили три мирных жителя, их госпитализировали.

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Киев Обстріл Война России против Украины ракетный удар
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