Падение самолета Пригожина: пропагандисты сообщают о теракте

"Одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, - теракт на борту", - пишут пропагандисты.

Они уточняют, что такую информацию сейчас проверяют спецслужбы.

Крушение самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падения самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы числился пассажиром.

Очевидцы рассказывали, что причиной падения самолета стала работа противовоздушной обороны. Они слышали на месте происшествия два взрыва.

Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.