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Падение крыши на ТЭС в Донецкой области: под завалами нашли тела двух погибших работников

Иллюстративное фото: количество погибших из-за падения крыши на ТЭС в Донецкой области выросло (energo.dtek.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших из-за падения крыши на одной из тепловых электростанций в Донецкой области 7 июля возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами найдены тела двух погибших работников, которые ранее считались пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Таким образом, из-за трагедии погибли три человека.

Несчастный случай на ТЭС

7 июля на станции в Донецкой области, которую неоднократно обстреливали россияне, упала крыша котлотурбинного цеха. Персонал аварийно отключил энергоблоки.

8 июля было известно об одном погибшем из-за трагедии и трех пострадавших. Еще два человека считались пропавшими.

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ТЭСДонецкая областьМинэнерго