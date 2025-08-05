Пятеро украинцев, которые застряли на границе РФ с Грузией, объявили голодовку

Как рассказал один из протестующих Сергей Ларко, который находится на границе около месяца, участники акции планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки.

"Я, Ларко Сергей Алексеевич, объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников и нарушения моих прав", - сказано в его заявлении.

Украинец утверждает, что 21 июня его депортировали из России, а по прибытии в Грузию у него изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований.

"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание", - заявил Ларко.

Протестующие выдвигают несколько требований: