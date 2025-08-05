Пятеро украинцев, которые застряли на границе РФ с Грузией, объявили голодовку
Пятеро украинцев, которые находятся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска "Дариали" на границе с Россией, объявили бессрочную голодовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Как рассказал один из протестующих Сергей Ларко, который находится на границе около месяца, участники акции планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки.
"Я, Ларко Сергей Алексеевич, объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников и нарушения моих прав", - сказано в его заявлении.
Украинец утверждает, что 21 июня его депортировали из России, а по прибытии в Грузию у него изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований.
"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариали" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание", - заявил Ларко.
Протестующие выдвигают несколько требований:
- допустить к ним украинского консула;
- объяснить причины задержания;
- предоставить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите;
- провести медицинское обследование и прекратить, как они заявляют, незаконное содержание под стражей.
Россия депортирует украинцев
Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября или выехать из страны, или узаконить свой статус.
В результате действий россиян в транзитной зоне между границами РФ и Грузии застряли десятки людей. Многие из них после российской тюрьмы не имеют надлежащих документов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Россию не депортировать украинцев на границу с Грузией, а вывозить их непосредственно к украинской границе.
Тем временем грузинские правоохранители предложили Украине самостоятельно забирать своих ранее осужденных граждан из пунктов пропуска.
Недавно сообщалось, что грузинские правоохранители планируют расширить жилое пространство на пункте пропуска "Дариали". Там находятся депортированные из России украинцы, которым не разрешили заехать в страну.