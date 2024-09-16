"Пьяный и избитый". В сети показали, как охранник УЗ спит на полу в купе проводника

Что известно о скандальной истории

Согласно опубликованной в соцсети информации, 16 сентября 2024 года в поезде "Львов - Моршин" пассажиры, выходя в тамбур, увидели следующую картину: "открытая дверь (в купе проводника, - Ред .), два непонятных человека, страшный запах перегара".

"И может это бы и ничего, но на одном человеке - спецодежда с опознавательными знаками военизированной охраны "Укрзализныця". Так кто кого должен защищать, охрана пассажиров или пассажиры охрану", - отметил автор публикации.

Уточняется, что позже стало известно, что "подрались два коллеги и мирно легли спать, забыв закрыть дверь".

Один из пассажиров на фоне этой ситуации вызвал полицию.

"Когда я зашел в вагон - увидел пьяную "в ноль" и избитую (как потом сказали, они избили друг друга) военизированную охрану "Укрзализныци", задача которых защищать", - рассказал подписчик Telegram-канала.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что избитый мужчина с внешними признаками опьянения лежит на полу купе, при этом его ноги - в проходе вагона, где должны свободно передвигаться пассажиры. Возле него в купе спит другой мужчина (вероятно, тоже работник УЗ).

"Я вызвал полицию, и в Стрые их сняли с рейса", - уточнил очевидец происшествия.

Свидетель события вызвал правоохранителей (фото: varta1.com.ua)