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В Киеве во время комендантского часа спортсмен напал на нацгвардейца: детали инцидента

Украина, Среда 04 июня 2025 13:12
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В Киеве во время комендантского часа спортсмен напал на нацгвардейца: детали инцидента Фото: правоохранители на блокпосту ( t.me UA National Police)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве за избиение военного Нацгвардии подозрение получил столичный спортсмен, который был под действием алкоголя и ехал в авто в комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 1 июня в комендантский час на одном из блокпостов в Голосеевском районе столицы. Тогда правоохранители остановили автомобиль на въезде в город. За рулем находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне - ее нетрезвый пассажир.

"Пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с выполнением им служебных обязанностей на блокпосту", - говорится в сообщении

В прокуратуре указали, что 23-летний подозреваемый из Киева профессионально занимается боевыми искусствами. Ему уже сообщено о подозрении в нанесении телесных повреждений военнослужащему Национальной гвардии Украины.

Санкция статьи за умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: столичный спортсмен ударил военнослужащего на блокпосту (kyiv.gp.gov.ua)

Недавно полиция разоблачила четырех жителей Нового Роздола, которые, по данным следствия, жестоко избили военнослужащего ТЦК. Двое из них уже получили подозрение.

РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказало, что известно об избиении военнослужащего во Львовской области.

Также в Харькове разгорелся скандал из-за избиения во время проверки документов

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