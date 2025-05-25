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Пьяный мужчина бросил гранату в парке Нежина: что известно

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В парке Нежина нетрезвый мужчина бросил гранату, вызвав взрыв. Полиция задержала злоумышленника на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сегодня, 25 мая, в полицию поступило сообщение, что на территории парка в Нежине произошел взрыв неизвестного предмета. Как отмечают в полиции, вероятно, гранаты.

"В результате взрыва пострадавших нет. На месте происшествия полицейские немедленно задержали 44-летнего местного жителя, причастного к взрыву", - добавили правоохранители.

К месту происшествия сразу были направлены экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нежинского райуправления полиции, проинформированы другие оперативно-спасательные службы.

Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев.

По этому факту следователи полиции расследуют уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что на днях в одном из домов Херсонской области из-за неосторожного обращения с боеприпасами произошел взрыв. В результате инцидента погиб 8-летний мальчик еще пять человек получили ранения.

Кроме того, мы сообщали, что в начале года под Харьковом погиб 10-летний мальчик. Как известно, мальчик подорвался ночью в своей комнате.

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