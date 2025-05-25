Пьяный мужчина бросил гранату в парке Нежина: что известно

В парке Нежина нетрезвый мужчина бросил гранату, вызвав взрыв. Полиция задержала злоумышленника на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области .

Сегодня, 25 мая, в полицию поступило сообщение, что на территории парка в Нежине произошел взрыв неизвестного предмета. Как отмечают в полиции, вероятно, гранаты.

"В результате взрыва пострадавших нет. На месте происшествия полицейские немедленно задержали 44-летнего местного жителя, причастного к взрыву", - добавили правоохранители.

К месту происшествия сразу были направлены экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нежинского райуправления полиции, проинформированы другие оперативно-спасательные службы.

Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев.

По этому факту следователи полиции расследуют уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.