Пьяный мужчина бросил гранату в парке Нежина: что известно
В парке Нежина нетрезвый мужчина бросил гранату, вызвав взрыв. Полиция задержала злоумышленника на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Сегодня, 25 мая, в полицию поступило сообщение, что на территории парка в Нежине произошел взрыв неизвестного предмета. Как отмечают в полиции, вероятно, гранаты.
"В результате взрыва пострадавших нет. На месте происшествия полицейские немедленно задержали 44-летнего местного жителя, причастного к взрыву", - добавили правоохранители.
К месту происшествия сразу были направлены экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нежинского райуправления полиции, проинформированы другие оперативно-спасательные службы.
Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев.
По этому факту следователи полиции расследуют уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
Напомним, что на днях в одном из домов Херсонской области из-за неосторожного обращения с боеприпасами произошел взрыв. В результате инцидента погиб 8-летний мальчик еще пять человек получили ранения.
Кроме того, мы сообщали, что в начале года под Харьковом погиб 10-летний мальчик. Как известно, мальчик подорвался ночью в своей комнате.
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