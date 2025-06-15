"Пьяные ТЦК в кювете": ЦПД опроверг фейк о ДТП в Хмельницкой области

"Вражеские TG-каналы распространяют информацию, что в Изяславе Шепетовского района Хмельницкой области якобы работники ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения не вписались в поворот и упали в кювет", - говорится в сообщении.

Фото: пост, в котором утверждается о ДТП с якобы участием ТЦК (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Однако в ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности, о чем сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

В частности, автомобиль, который попал в ДТП, не имеет никакого отношения к Шепетовскому ТЦК.

"Распространение подобных фейков имеет целью дискредитировать работников ТЦК и СП", - отметили в ЦПД.