"Пьяные ТЦК в кювете": ЦПД опроверг фейк о ДТП в Хмельницкой области
В сети распространялась информация о якобы ДТП с участием работников ТЦК в Хмельницкой области. Однако на самом деле это утверждение - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра противодействия дезинформации.
"Вражеские TG-каналы распространяют информацию, что в Изяславе Шепетовского района Хмельницкой области якобы работники ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения не вписались в поворот и упали в кювет", - говорится в сообщении.
Фото: пост, в котором утверждается о ДТП с якобы участием ТЦК (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Однако в ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности, о чем сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.
В частности, автомобиль, который попал в ДТП, не имеет никакого отношения к Шепетовскому ТЦК.
"Распространение подобных фейков имеет целью дискредитировать работников ТЦК и СП", - отметили в ЦПД.
Другие инциденты с ТЦК
Напомним, месяц назад, 14 мая, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК. Однако как оказалось, во время движения авто с мобилизованными гражданами на сборный пункт, один из наших неожиданно дернул за руль, из-за чего произошла авария.
Также мы писали, что в начале мая на трассе Кременчуг - Полтава погибли полицейский Анатолий Ильченко и сержант из ТЦК Виктор Боровко. Причиной стало ДТП.
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