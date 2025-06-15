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"Пьяные ТЦК в кювете": ЦПД опроверг фейк о ДТП в Хмельницкой области

Воскресенье 15 июня 2025 15:54
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"Пьяные ТЦК в кювете": ЦПД опроверг фейк о ДТП в Хмельницкой области Фото: представители ТЦК не имеют отношения к ДТП, о котором пишут в соцсетях ((Хмельницкий ОТЦК и СП))
Автор: Эдуард Ткач

В сети распространялась информация о якобы ДТП с участием работников ТЦК в Хмельницкой области. Однако на самом деле это утверждение - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра противодействия дезинформации.

"Вражеские TG-каналы распространяют информацию, что в Изяславе Шепетовского района Хмельницкой области якобы работники ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения не вписались в поворот и упали в кювет", - говорится в сообщении.

&quot;Пьяные ТЦК в кювете&quot;: ЦПД опроверг фейк о ДТП в Хмельницкой областиФото: пост, в котором утверждается о ДТП с якобы участием ТЦК (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Однако в ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности, о чем сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

В частности, автомобиль, который попал в ДТП, не имеет никакого отношения к Шепетовскому ТЦК.

"Распространение подобных фейков имеет целью дискредитировать работников ТЦК и СП", - отметили в ЦПД.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, месяц назад, 14 мая, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК. Однако как оказалось, во время движения авто с мобилизованными гражданами на сборный пункт, один из наших неожиданно дернул за руль, из-за чего произошла авария.

Также мы писали, что в начале мая на трассе Кременчуг - Полтава погибли полицейский Анатолий Ильченко и сержант из ТЦК Виктор Боровко. Причиной стало ДТП.

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ДТП Хмельницкая область ТЦК
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