Пьяные ДТП, изнасилование и кража: топ-5 атлетов Украины с проблемами с законом до Усика

Игорь Беланов и кража

Первым в поле зрения стражей порядка, да еще и зарубежных, попал обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов. Советский Спорткомитет в 1989 году отправил нападающего в "Боруссию" из немецкого Менхенгладбаха, хотя интересовались самородком из одесской Молдаванки и более сильные европейские команды.

Именно в Германии разразился неприятный скандал с якобы кражей из магазина. По воспоминаниям самого Беланова, друзья его тогдашней жены решили стать "несунами" из супермаркета. К несчастью, футболист как раз подъехал забрать компанию, когда охрана ТЦ задерживала всех за кражу.

Поскольку фигуранты дела были для общественности "ноунеймами", то главной мишенью бульварной печати стал Беланов. Дело завершилось штрафом, но акулы пера изрядно подмочили репутацию непричастного к правонарушению украинца. Да и карьера в Бундеслиге забивного форварда могла сложиться по-другому.

Рустам Шарипов и изнасилование

В 2017 году в разгар кампании #MeToo двукратная олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Татьяна Гуцу обвинила белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании, когда ей было 15. От украинки досталось и соотечественнику Рустаму Шарипову, который в то время дружил с белорусом.

По словам Гуцу, украинский спортсмен из-за дружбы со Щербо не оградил ее от сексуального насилия совершеннолетнего атлета. Шарипов обвинение отверг, назвав их "недостоверными". Не поддержали украинку и бывшие коллеги, а с вероятным насильником чемпионка несколько лет судилась. Чем завершилось судебное разбирательство – загадка, поскольку и Гуцу, и Щербо в интервью настаивали на приверженности Фемиды.

Артем Милевский и ДТП

Для многих болельщиков фамилия Артема Милевского стала синонимом слова "скандал". Все выходки воспитанника киевского "Динамо" можно было бы собрать в отдельной подборке. Но на грани закона подобных на самом деле немного.

В биографии экс-форварда сборной Украины было несколько дорожно-транспортных происшествий. Однако одна стоит особняком. Во время выступлений за турецкий "Газиантепспор" он разбил "Феррари" в Стамбуле после бурной ночи с друзьями. Сам Милевский назвал свое состояние "нормальным", а вот турецкие правоохранители обнаружили в крови футболиста алкоголь и отобрали водительское удостоверение.

Александр Алиев и избиение бывшей жены

Не отставал в годы игровой карьеры и друг Милевского. Выходки хавбека за пределами поля попадали на газетные полосы не реже футбольных подвигов. Ведущее место принадлежит непростым взаимоотношениям с женой Татьяной.

Самая громкая история произошла уже после развода пары. Они продолжили жить под одной крышей, а однажды Алиев устроил дебош с немедийным товарищем. Экс-полузащитник сборной Украины организовал пьяную кутерьму, ударил бывшую жену и завалился спать в детскую кровать. С легкой руки одного из телеканалов Украину облетел сюжет с тихим сном Алиева и целой коллекцией бутылок из-под пива рядом.

Вячеслав Шевчук и зов природы

Поучительный эпизод с легендой донецкого "Шахтера" случился весной 2021 года. Его за езду под хмельком задержала патрульная полиция Киева, а сам бывший защитник сборной Украины требовал позволить ему сходить по малой нужде и, в конце концов, оказался в наручниках в полицейском авто.

К чести Вячеслава Шевчука, оправданий он не искал. Сам ушел с телеканалов "Футбол 1/2/3", где был экспертом, и несколько раз публично подчеркнул, что его пример должен стать наукой для всех – за руль после употребления алкоголя садиться нельзя. Целый год он не имел права управлять автомобилем, а также откровенно призывал наказывать за подобные поступки.