Пьяное ДТП в Броварах: суд пересмотрит "мягкий" приговор экс-главе РГА

Пьяное ДТП в Броварах

Напомним, 26 апреля прошлого года тогда еще председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко сбил четырех человек на пешеходном переходе.

Во время проверки на состояние алкогольного опьянения драгер показал 2.31 промилле, при максимально допустимых 0.2 промилле.

После аварии Майбоженко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уже в начале сентября СМИ писали, что бывшего чиновника выпустили из СИЗО под личное обязательство.

В январе этого года суд назначил наказание Майбоженко в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен. Также его на три года лишили права водить автомобиль.

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