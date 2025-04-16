Пьяное ДТП в Броварах: суд пересмотрит "мягкий" приговор экс-главе РГА

Киевский апелляционный суд отменил приговор экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, который получил наказание в виде штрафа за пьяное ДТП, где пострадали четыре человека. Дело передано на новое рассмотрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Ранее приговором суда утверждено соглашение о примирении с применением ст. 69 УК Украины и экс-главе Броварской райгосадминистрации назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года.

"По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор Броварского горрайонного суда, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в сообщении.

Пьяное ДТП в Броварах

Напомним, 26 апреля прошлого года тогда еще председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко сбил четырех человек на пешеходном переходе.

Во время проверки на состояние алкогольного опьянения драгер показал 2.31 промилле, при максимально допустимых 0.2 промилле.

После аварии Майбоженко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уже в начале сентября СМИ писали, что бывшего чиновника выпустили из СИЗО под личное обязательство.

В январе этого года суд назначил наказание Майбоженко в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен. Также его на три года лишили права водить автомобиль.

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