У ОЗХЗ заявили, що отруєння Навального "Новачком" викликає стурбованість

Організація по забороні хімічної зброї висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою класу "Новачок". Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї будь-яке отруєння людини нервово-паралітичним агентом прирівнюється до використання хімічної зброї.

Про це заявив директор ОЗХЗ Фернандо Аріас, передає прес-служба організації.

"Держави-учасники конвенції вважають застосування хімічної зброї ким би то не було при будь-яких обставин негожим і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що будь-яке отруєння людини нервово-паралітичним агентом прирівнюється до використання хімічної зброї.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язане з порушенням обміну речовин. Через два дні опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні.

Раніше уряд Німеччини заявило, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Також повідомлялося, що Німеччина не виключала введення санкцій проти Росії в разі підтвердження отруєння Навального.

Водночас у Кремлі заявили, що поки не бачать підстав для відкриття справи через ситуацію з Навальним, бо Німеччина не передала Росії інформацію про причини його стану.