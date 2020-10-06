ОЗХЗ готова відправити експертів в Росію для розслідування отруєння Навального

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) готова відправити в Росію експертів для розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального. Це зроблять у відповідь на запит РФ.

Про це повідомили на сайті ОЗХЗ.

Росія запросила експертів з технічного секретаріату організації з метою співпраці з російськими експертами.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас "запевнив органи влади РФ, що технічний секретаріат готовий надати запитувану експертну допомогу і команда експертів може розпочати роботу в короткі терміни".

Нагадаємо, Росія надіслала Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запрошення направити експертів для "вивчення ситуації з отруєнням" опозиціонера Олексія Навального.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що якщо Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новічок", Росії не вдасться уникнути санкцій.