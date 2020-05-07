Ожиріння удвічі збільшує ризик госпіталізації з COVID-19, - дослідження

Британські вчені визначили чинники, що підвищують ризик заразитися коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє The Times.

Згідно з дослідженням найбільш значущим чинником для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 ожиріння стало, за ним слідували куріння і повільна ходьба. При цьому ожиріння удваивало ризик потрапляння до лікарні.

Повідомляється, що вчені університету Глазго проаналізували дані понад 428 тисяч осіб, серед яких близько 340 тисяч були інфіковані коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало, що препараты, що розріджують кров, допомагають деяким пацієнтам, які хворіють на важку форму коронавіруса. Такі результати були представлені в дослідженні американськими медиками.

Також повідомлялося, що вчені з США та Великобританії виявили, що вже існують сотні різних мутацій коронавіруса. Одна з мутацій стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним.

Крім цього зазначалося, що експериментальна вакцина проти коронавіруса, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйони доз до кінця 2020 року.