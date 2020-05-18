Чого чекати від курсу долара після карантину: прогноз експертів

Прогноз щодо курсу долара в Україні дав голова Національного банку Яків Смолій. Він вважає, що після карантину ніхто не піде купувати долари і пояснив причину.

Фахівець вважає, що насамперед українці почнуть витрачати гроші, які у них залишилися. Свою думку український банкір висловив в інтерв'ю виданню "ВВС Україна".

Експерт зазначив, що системні банки надають послугу обміну валюти онлайн. Для цього достатньо мати на телефоні відповідний банківський додаток. Отже, кожен, хто мав безготівкову гривню, міг поміняти її на безготівковий долар.

"Готівкові були доступні для обміну в банківських відділеннях і небанківських пунктах обміну, які не закривалися на карантин. Так що населення мало можливість обміняти гроші, коли хотіло", - каже Смолій.

Після карантину, за його словами, населення почне витрачати кошти, які є, тому що є певний відкладений попит. Попит буде залишатися досить пригніченим, однак, незважаючи на це, з часом очікується відносне збільшення споживання.

Нагадаємо, що експерти здивували прогнозом курсу долара на початок літа.

Ми також писали про те, що експерти заінтригували прогнозом стосовно курсу валют на найближчий тиждень. Експерти радять тим, у кого є гривневі надлишки, конвертувати їх в долари з метою накопичення.