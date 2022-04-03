Не очікували такої підступності. Данілов про напад окупантів з території Білорусі

Україна була готова до повномасштабного вторгнення Російської Федерації з боку Криму. Однак, не очікувала того, що військові окупанта нападуть й з території Білорусі.

За словами Данілова, Україна не очікувала настільки підлого вчинку з боку Білорусі.

"У бої йдуть на великій частині території країни. Коли кажуть, що нас попереджали, так, нас попереджали, але ми не могли собі уявити, що нам білоруси вставлять ножа в спину, і з тої території підуть війська. Ми очікували, що вони підуть з Криму, могли піти з території РФ, але те, що вони підуть з Білорусі - це для нас була неприємна річ. А коли звідти полетіли літаки та ракети... Сусіди так не роблять", - заявив секретар РНБО.



Також Данілов зауважив, що після завершення війни, Україна з’ясує для чого Білорусь пішла на такий підступний крок.