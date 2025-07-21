Ozempic в Украине. Кто стал главным дилером препарата для похудения

В Украине стремительно растет популярность препарата "Оземпик" (Ozempic) – медикамента, предназначенного для лечения диабета, получившего репутацию "укола для похудения". В частных разговорах его активно обсуждают политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса, однако публично о применении препарата не признается никто.

Официально препарат в Украину не поставляется, что, в том числе, является одной из причин, почему потребление "Оземпика" является тайной. Каким образом этот препарат попадает в руки украинских потребителей, и как к этому относится Министерство здравоохранения – в статье РБК-Украина.

Как "Оземпик" стал трендом

Популярность "Оземпика" резко возросла после того, как хештег #Ozempic собрал десятки миллионов просмотров в TikTok. Пользователи активно делились результатами "до" и "после" его употребления. Илон Маск публично признал, что похудел благодаря инъекциям, а СМИ связали препарат со стремительной потерей веса Ким Кардашьян, Адель, Леди Гаги, Мадонны и Джулии Фокс. К концу 2022 года в США было выписано более миллиона рецептов – на 65% больше, чем годом ранее. И эта динамика только растет.

Тренд добрался и до Украины. В медиа появлялись предположения об использовании препарата отдельными селебрити: Потап, Квиткова, бывшая жена нардепа Николая Тищенко и тому подобное. Публично это отрицают, однако наши источники утверждают: среди потребителей есть представители действующей власти.

"Оземпик", препарат датской фармкомпании Novo Nordisk, официально зарегистрирован в Украине как средство для лечения диабета второго типа.





В то же время на официальном сайте tabletki.ua препарат отсутствует в свободной продаже, а его поставки в Украину, по данным из открытых источников, официально не осуществлялись. О том, что "Оземпик" попадает в Украину нелегально, говорит в комментарии РБК-Украина и народный депутат Сергей Кузьминых.

"Препарат зарегистрирован в Украине, но сюда его еще не завозили. Импорт только планируется, к этому сейчас готовятся. И здесь мы снова возвращаемся к теме фальсифицированных лекарственных средств, ведь, скорее всего, сейчас "Оземпик" попадает в страну нелегально", — отмечает Кузьминых. Он подчеркивает, что "Оземпик" -– рецептурный препарат. "И когда он появится в аптеках официально, его отпуск должен осуществляться исключительно по рецепту врача. Но, к сожалению, хотя это и запрещено, штраф за нарушение – всего 51 гривна. Поэтому мы видим, как рецептурные лекарства свободно продают без рецепта", — говорит депутат.

По словам наших источников в Минздраве, сайтов по продаже препарата немало, но ни один из них не имеет статуса лицензионного. Время от времени эти ресурсы блокирует киберполиция СБУ, однако появляются новые.

Дела в судах и черный рынок

Препарат уже фигурирует в ряде судебных дел. Например, во Львове и Ужгороде таможенники задержали лиц, которые пытались нелегально ввезти "Оземпик" через границу. В Харькове разоблачили Telegram-канал, который спекулировал на продаже препарата. В Николаеве суд наложил арест на партию фальсифицированных лекарств, изъятых во время обысков в аптеках сети "СитиМед".

Что касается последнего, случай получил огласку после обращения пациента, который сообщил об ухудшении состояния здоровья после инъекции "Оземпика". Как впоследствии выяснилось, ни одна официальная партия препарата на тот момент в Украину не поступала. Эту информацию подтвердила Государственная служба по лекарственным средствам в ответе на запрос суда.

РБК-Украина обратилось в одну из киевских аптек, чтобы выяснить, можно ли приобрести "Оземпик" в открытой продаже. Запрос фармацевта не удивил.

Впрочем, через несколько секунд после проверки в базе нам сообщили: в наличии его нет. На вопрос, возможно ли приобрести "Оземпик" в аптеках, ответили – "вполне да, иногда он появляется", но как именно м не уточнили.

Также мы пообщались с пациенткой, которая принимает препарат по медицинским показаниям. Женщина рассказала, что "Оземпик" приходится буквально "вылавливать" в аптеках, искать на сайтах или покупать с рук.

Заместитель главы Гослекслужбы Геннадий Вовк в комментарии РБК-Украина объясняет, иностранная маркировка – первый признак контрабанды. Использование такого препарата реальная угроза для здоровья.

"Когда человек покупает препарат неизвестно где и неизвестно какой, без гарантии условий хранения или транспортировки – всегда риск. Если ввести такой препарат и возникнут побочные реакции, последствия могут быть очень серьезными", – говорит чиновник. Вовк отмечает, что даже качественный препарат может стать опасным, если его хранили без соблюдения температурного режима, например, несколько дней в жару без термоконтейнера. Лицензированные дистрибьюторы или импортеры обязаны документально подтвердить условия перевозки и хранения", – подытожил глава Гослекслужбы.

"VIP-поставки" в Украину - опыт не новый

История с "Оземпиком" – не первая в украинской практике теневого оборота медицинских препаратов. В 2020 году медиа писали о так называемой "VIP-вакцинации" – нелегальной прививке вакциной Pfizer от COVID-19, которую, по данным СМИ, завезли в Украину чартером еще до начала официальных поставок. Инъекции якобы проводили в частной клинике в Киеве, а стоимость процедуры достигала 3 тысяч евро.

Аналогичная ситуация была и с виагрой – вспоминает президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Силденафил - это действующее вещество виагры. Все знают, зачем ее обычно покупают, но на самом деле она имеет и другое назначение – ее применяют для улучшения кровообращения в легочных артериях, – объясняет Сердюк. В этом он видит повторение истории с "Оземпиком", когда побочный эффект стал главной причиной популярности.

"Это уже не новость. Лет 10 назад журналисты уже задавали те же вопросы по виагре - о контроле, доставке, происхождении. Один в один ситуация. И сначала виагру употребляла именно "элита" – начиная от какого-то районного начальника, прокурора или депутата", – проводит еще одну параллель президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

След дистрибьютора

А как насчет Минздрава? Именно это министерство должно регулировать этот вопрос. Однако при анализе открытых источников мы выяснили, что один из его нынешних представителей – руководитель Государственного экспертного центра Минздрава Михаил Бабенко – на протяжении многих лет был тесно связан с компанией, фигурирующей в этой истории.

По данным аналитической платформы YouControl он входил в число владельцев крупных пакетов акций в ЧАО "Медфарком-Центр". Эта компания в свою очередь долгое время была дистрибьютором продукции фармацевтической компании Novo Nordisk - производителя "Озепмика".

Дважды Антимонопольный комитет накладывал на эти компании штрафы. В 2018 году на сумму более 100 000 грн и в 2021 году - более 188 миллионов гривен. Причина в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. В частности, за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся установления цен на лекарственные средства производства группы Novo Nordisk.





Непосредственно Михаил Бабенко, который сейчас представляет Минздрав, также привлекался к ответственности, о чем свидетельствуют данные из судебного реестра. В частности, в 2015 году, находясь в должности директора уже упомянутой компании, он был признан судом виновным в нарушении налогового законодательства. Наказания удалось избежать только из-за истечения срока давности дела. Через год ситуация повторилась. А в 2019 году – снова, хотя и при других обстоятельствах. Причина оставалась той же – пренебрежение финансовыми отчетами.

Поэтому речь идет не об одноразовой ошибке, а о систематическом нарушении финансовой дисциплины со стороны лица, которое сейчас отвечает за регулирование отрасли. РБК-Украина обратилось к руководителю Государственного экспертного центра Минздрава Михаилу Бабенко за комментарием относительно распространения "Оземпика".

"Относительно завоза – это не наша ответственность. Входной контроль осуществляет Гослекслужба – это их функция. Я могу лишь сказать, что препарат зарегистрирован в Украине. Как он попадает в Украину – я не знаю. И кто именно завозит мне также неизвестно", – прокомментировал Бабенко. Возможную собственную причастность и своего окружения к поставкам препарата VIP-клиентам отрицает: "Нет, я этого не подтверждаю. Это продукция компании Novo Nordisk – и формат эксклюзивных договоренностей здесь исключен. Это неправда", — уверяет Михаил Бабенко.

В условиях, когда легальные поставки "Оземпика" отсутствуют, а спрос растет как среди пациентов с диабетом, так и среди желающих быстро похудеть, открывается простор для манипуляций с ценами и объемами "ручного" распределения. В частности для тех, кто имеет влияние на регулирование фармрынка.

Мы обратились с запросами в Министерство здравоохранения, Государственную службу по лекарственным средствам, а также в представительство компании Novo Nordisk в Украине с просьбой предоставить официальные комментарии относительно ситуации с распространением препарата, а также возможного конфликта интересов, связанного с участием Бабенко.