Вооруженный иорданец убил троих израильтян на Западном берегу

По словам израильских официальных лиц, нападение произошло в коммерческой грузовой зоне под контролем Израиля, где разгружаются въезжающие на Западный иорданские грузовики. Переход, также известный как мост короля Хусейна, находится примерно на полпути между Амманом и Иерусалимом к северу от Мертвого моря.

Нападение совершил 39-летний водитель грузовика, выходец из влиятельного племени хувайтата на юге Иордании. Позже Министерство внутренних дел Иордании идентифицировало его как Махера Зиаба Хусейна аль-Джази, жителя района Хусейния в южной провинции Маан в Иордании.

"Террорист подъехал к району моста Алленби со стороны Иордании на грузовике, вышел из машины и открыл огонь по работающим на мосту израильским силам безопасности", - заявили израильские военные.

Агентство напоминает, что в Иордании сильны антиизраильские настроения, поэтому сотни людей вышли на улицы столицы Аммана, чтобы отпраздновать нападение, заявив, что стрелок отомстил за гибель тысяч палестинцев в войне в Газе.