"Овостар Юнион" заявила о рейдерской атаке: что известно

Как отмечается в статье, схема базируется на ложном обвинении в адрес владельцев компании "Овостар Юнион" - якобы они в 2018 году незаконно приобрели завод по производству яичных продуктов, ранее принадлежавший ЗАО "Макарово".

В действительности ЗАО "Макарово" в 2007 году получило кредит у ПАО "КБ "Надра Банк" в иностранной валюте для строительства и оборудования предприятия по переработке яичной продукции, а в качестве залога этот объект был передан в ипотеку банку.

Впрочем, из-за экономического кризиса 2008 должник не смог выполнять свои обязательства и в 2012 году "Надра" через суд взыскал кредитный долг принудительно, а в феврале 2013 исполнительная служба описала и продала имущество недостроенного завода на аукционе. Итак, все средства от покупателя (ООО "Рейкон") получил Надра Банк, уменьшив сумму кредита ЗАО "Макарово" и никогда не имел никаких претензий по поводу реализации имущества и погашения за счет этой части долга.

Напомним, сегодня в холдинге "Овостар Юнион" работает более 1400 работников, который только за последний год уплатил в бюджет налогов на сумму более 400 млн грн.

В 2014 году к составу акционеров присоединился крупнейший инвестиционный фонд Канады Fairfax, который на сегодня владеет 29,5% Овостар.

До полномасштабного вторжения РФ в ходе судебных процессов была установлена незаконность требований юридических лиц, подконтрольных Василию Астиону, а уголовное производство было закрыто летом 2021 года.

В августе 2023 года ООО "Интер Вэй Капитал" "продает" права требования к ЗАО "Макарово" в пользу ООО "ФК "Толкфин" (которое до 2021 года было подконтрольным семье Астионов и было переоформлено на физическое лицо с адресом на оккупированной территории - Григорьева).

Новый иск к "Овостару" подан в этой же процедуре банкротства, что позволило изменить подсудность дела из Киевской области на Киев. Теперь новый кредитор "Макарово", ссылаясь, на якобы сохраненное за ним право ипотеки (прекратившееся в 2016 году) требует признать недействительными договоры, по которым "Овостар" приобрел имущество, и в Государственном реестре прав просто переписать информацию о владельце: вместо "Овостара" вписать "Толкфин".

В комментарии для журналистов один из владельцев "Овостара" Виталий Вересенко сказал: "Мы продолжим отстаивать свои права на имущество в судебных процессах в Украине, ведь верим в верховенство права. Мы убеждены, что старые схемы вымогательства и рейдерства должны остаться в прошлом".