Шмигаль: ми опанували коронавірус, але загроза залишається актуальною

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україні вдалося уникнути критичної ситуації з-за COVID-19

Уряд України взяв під контроль ситуацію з коронавірусом. Незважаючи на це, загроза все ще залишається актуальною.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україні вдалося уникнути критичної ситуації з коронавірусом, яка, зокрема, спостерігається в Італії та Іспанії.

"Ми опанували коронавірус. Пройшли перші три місяці помірного сценарію. Ми не звалилися в ту прірву, в яку звалилися Італія, Іспанія, інші країни у світі. Але сьогодні ця загроза ще залишається актуальною", - сказав прем'єр.

Також він зазначив, що збільшення захворюваності в Україні в останні дні пов'язано з тим, що люди перестали дотримуватися карантинних правил.

"Сьогодні один з найвищих показників за останні тижні. Тобто пом'якшення карантинних заходів демонструє сьогодні результат - там, де люди розслабилися, відразу зростання кількості хворих. Тому дуже важливо дотримуватися заходів індивідуального захисту - соціальна дистанція, використання масок, миття рук і дезінфекція", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових захворювань коронавірусом.

У зв'язку з новим сплеском захворюваності в Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли вжити заходів.

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Автор: Игорь Литвиненко