Відведення російських військ говорить про провал наступу на Київ, - Міноборони Великобританії

Міністерство оборони Великобританії в щоденному зведенні зазначає, що неодноразові невдачі росіян і успішні контратаки української армії означають провал наступу російських сил на цьому напрямку і неможливість в короткі терміни оточити Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Заяви Росії про зниження активності навколо Києва і повідомлення про виведення деяких російських підрозділів з цих районів також можуть свідчити про визнання Росією того факту, що тепер вона втратила ініціативу в регіоні.
У британському оборонному відомстві також впевнені, що Росія буде прагнути перекинути бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях.
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