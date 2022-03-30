Відведення російських військ говорить про провал наступу на Київ, - Міноборони Великобританії

Міністерство оборони Великобританії в щоденному зведенні зазначає, що неодноразові невдачі росіян і успішні контратаки української армії означають провал наступу російських сил на цьому напрямку і неможливість в короткі терміни оточити Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Заяви Росії про зниження активності навколо Києва і повідомлення про виведення деяких російських підрозділів з цих районів також можуть свідчити про визнання Росією того факту, що тепер вона втратила ініціативу в регіоні.

У британському оборонному відомстві також впевнені, що Росія буде прагнути перекинути бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях.