Відповідальність за домашнє насильство можуть посилити: комітет Ради підтримав закон

При підготовці законопроекту до другого читання від нардепів надійшло 45 поправок і пропозицій, з яких підкомітет рекомендує 22 врахувати (в тому числі дві частково), а 23 - відхилити.

"Комітет прийняв рішення затвердити порівняльну таблицю і рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у цілому як закон", - зазначено в повідомленні.

Закон пропонує карати домашнє насильство суспільно корисними роботами з направленням коштів за їх виконання постраждалій особі.

Планується збільшити термін адміністративного арешту в якості санкції за домашнє насильство.

Документ передбачає, що такі справи зможуть розглядати без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.