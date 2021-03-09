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Навіть при відсутності антитіл: у США схвалили новий тест на коронавірус

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах затвердили новий тест на COVID-19, який на клітинному рівні виявляє, була заражена людина коронавірусом, навіть при відсутності в крові антитіл. Тест T-Detect COVID-19 отримав терміновий дозвіл Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA).

Про це повідомив телеканал ABC News.

Наголошується, що тест перший у своєму роді. Він з допомогою Т-клітин виявляє наявність коронавірусу в організмі людини.

Зазначається, новий тест може докорінно змінити ситуацію у сфері діагностики (коли антитіла ще не з'явилися в крові), а також спостереження за ходом коронавірусу. Також це дозволить знаходити найкращі рішення для інфікованих. До того ж нове тестування здатне бачити "відбитки" хвороби, навіть якщо з часом антитіла в крові людини зникають.

Тести T-Detect COVID-19 запущені біотехнологічною компанією Adaptive у співпраці з Microsoft. Він шукає унікальні ознаки вірусу в Т-клітинах, які можуть запам'ятати потрапляння коронавірусу в організм раніше.

Тест проводять шляхом забору крові, з якої виділяється Т-клітинна ДНК. З допомогою штучного інтелекту вона оцифровується, що дає можливість показати дані імунної системи в комп'ютері.

Нагадаємо, у Китаї від людей вимагають зробити анальний тест на коронавірус. На думку медиків, такий вид тестування гарантує більш точне виявлення вірусу.

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