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Відстеження контактів і карантин можна покращувати: ВООЗ про боротьбу з COVID в Україні

Київ, Четвер 17 грудня 2020 09:28
Відстеження контактів і карантин можна покращувати: ВООЗ про боротьбу з COVID в Україні
Фото: Ханс Клюге (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що кожна країна може поліпшити відстеження контактів і карантин. Це дозволить більш ефективно боротися з пандемією коронавіруса.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він зазначив, що тестування на COVID-19 повинно допомагати відслідковувати походження інфекції і зупиняти передачу вірусу.

"Що кожна країна може поліпшити, так це відстеження контактів і карантин, коли тест буде проведено. Тому що інакше ви тестуєте - а навіщо ви тестуєте? Щоб знати, де інфекція, звідки вона і як зупинити передачу", - заявив Клюге.

У ВООЗ вважають, що проведення масового тестування в країні можливо, якщо не буде відбирати ресурси у традиційного ПЛР-тестування.

"Ви можете проводити це (загальне тестування - ред.) у суспільствах з високим ступенем передачі, тому що використовуваний вами тест не є традиційним ПЛР, це тест на антигенні клітини. Так що в цьому сенсі це можливо, якщо в співтоваристві дуже високий рівень поширення інфекції", - зазначив Клюге.

При цьому важливо, щоб медична система могла впоратися з підтвердженими випадками.

"Ви повинні мати можливість відстежити контакти, ізолювавши весь ланцюжок, також важливо те, скільки разів ви це будете робити. Тому що якщо ви зробите це сьогодні, то через місяць ситуація може бути іншою", - додав директор Європейського бюро ВООЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що в ВООЗ вважають локдаун не найкращим сценарієм боротьби з коронавірусом.

Також Клюге повідомляв, що для ефективної боротьби з COVID-19 потрібна комунікація між владою і народом.

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