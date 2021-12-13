Відстеження COVID-хворих: у Південній Кореї протестують технологію розпізнавання облич

За інформацією видання, пілотний проект запрацює в січні у місті Пучхон, одному з найгустонаселеніших міст країни на околиці Сеула,

Вказано, що система використовує алгоритми штучного інтелекту та технологію розпізнавання осіб для аналізу записів, зібраних більш ніж 10 820 камерами відеоспостереження, та відстеження переміщень зараженої людини, всіх, з ким вона мала тісний контакт.

На додаток, ця технологія може одночасно відстежувати до десяти осіб за 5-10 хвилин, скорочуючи час, що витрачається на ручну роботу, яка займає від півгодини до години для відстеження однієї людини.

Мер Пучхона Чан Деог Чон заявив, що така система дозволить прискорити процес відстеження хворих на коронавірус.

"Іноді на аналіз одного запису з камер відеоспостереження йде година. Використання технології візуального розпізнавання дозволить провести аналіз миттєво", - написав він у Twitter.

Місцева влада наголошує, що система також допоможе розв'язувати проблему, пов'язану з тим, що групам епідрозшуку доводиться значною мірою покладатися на показання пацієнтів із COVID-19, які не завжди правдиво розповідають про свою діяльність та місцезнаходження.

Відомо, що Пучхон отримав 1,6 млрд вон (1,36 млн доларів) від Міністерства науки та виділив 500 млн вон із міського бюджету на проект зі створення цієї системи.

Зазначено, що у Південній Кореї вже існує високотехнологічна система пошуку контактів, яка збирає дані кредитних карток, дані про місцезнаходження мобільних телефонів і запис камер відеоспостереження, а також іншу особисту інформацію.