"Відсидітися не вийде". Лукашенко заявив про "розчленування" України, звинувативши Захід

Країни Заходу намагаються послабити Росію, тому продовжують "накачувати" Україну зброєю. Країни ОДКБ повинні приєднатись до боротьби Росії з розширенням НАТО, бо в протилежному випадку "палахкотіти буде ширше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка на саміті країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Для цього (продовження конфлікту – ред.,) Україну продовжують накачувати зброєю. Цілі зрозумілі - максимально послабити Росію, втопивши її в цій війні. А може, зробити так, щоб палахкотіло ширше. Якщо задум такий - відсидітися ні в кого не вийде. Найнебезпечніша тенденція сьогодні в Україні - розчленування України. Вже створені тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців зайти в Україну і захистити її", - додав він.

Тому, на думку Лукашенка, країни ОДКБ повинні виступити єдиним фронтом проти розширення НАТО, що треба було зробити і раніше.

"Якби ми відразу виступили єдиним фронтом, не було б санкцій. Подивіться, наскільки сильна дисципліна в Європейському Союзі. Хто нам заважає використовувати цей блоковий ресурс?" - сказав він.