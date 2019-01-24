ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Відкрито справу у зв'язку з отруєнням дітей в шкільному автобусі у Київській області

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 15:30
Відкрито справу у зв'язку з отруєнням дітей в шкільному автобусі у Київській області
Фото (kv.npu.gov.ua)

Зараз у лікарні перебувають 12 учнів

Правоохоронці відкрили кримінальну справу у зв'язку з отруєнням дітей в шкільному автобусі у Баришівському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За інформацією поліції, медичній установі знаходяться 12 учнів.

Крім того, правоохоронці встановили місцезнаходження шкільного автобусу. Тривають процесуальні дії по вилученню транспорту, який буде направлений на проведення відповідної автотехнічної експертизи. В даний час з водієм автобуса спілкуються слідчі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Баришівському районі Київської області вісім школярів госпіталізовані із симптомами отруєння після поїздки на шкільному автобусі. Автобус віз дітей у школу села Морозівка. У поліції повідомили, що "школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка".

У Київській області після поїздки на шкільному автобусі госпіталізували дітей У жителя Фастова вилучили арсенал боєприпасів
Новини України Київська областьотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся