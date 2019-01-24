Відкрито справу у зв'язку з отруєнням дітей в шкільному автобусі у Київській області

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Зараз у лікарні перебувають 12 учнів

Правоохоронці відкрили кримінальну справу у зв'язку з отруєнням дітей в шкільному автобусі у Баришівському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За інформацією поліції, медичній установі знаходяться 12 учнів.

Крім того, правоохоронці встановили місцезнаходження шкільного автобусу. Тривають процесуальні дії по вилученню транспорту, який буде направлений на проведення відповідної автотехнічної експертизи. В даний час з водієм автобуса спілкуються слідчі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Баришівському районі Київської області вісім школярів госпіталізовані із симптомами отруєння після поїздки на шкільному автобусі. Автобус віз дітей у школу села Морозівка. У поліції повідомили, що "школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка".